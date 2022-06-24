Петропавловск-Камчатский, 24 июня, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Пожар произошел в деревянной бане в Соболевском муниципальном районе Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Пожар

По ее данным, возгорание произошло в здании бани общей площадью 30 квадратных метров. Спасатели прибыли на место происшествия спустя 15 минут после поступления сигнала о пожаре. Пожар удалось ликвидировать, пострадавших не было. У здания оказалась повреждена кровля по всей площади крыши. Причины возгорания пока неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая пожар произошел в бане в частном доме в Тульской области. В результате возгорания погибли два человека. По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание электроприборов.