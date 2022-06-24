Пекин, , 07:51 — REGNUM Национальная обсерватория Китая продлила желтое предупреждение о высоких температурах, поскольку сильные волны жары сохраняются во многих регионах страны, сообщает 24 июня агентство Синьхуа.

Жара Clandestino

В дневное время в пятницу в некоторых районах Синьцзяна, Внутренней Монголии, Ганьсу, Шэньси, Шаньси, Хэбэй, Пекин, Тяньцзинь, Шаньдун, Хэнань, Аньхой, Хубэй, Хунань, Цзянси, Чжэцзян, Фуцзянь и Гуандун ожидается температура от 35 до 36 градусов по Цельсию, сообщил Национальный метеорологический центр.

По данным центра, температура в некоторых из этих регионов может превысить 40 градусов по Цельсию.

Центр рекомендовал воздержаться от занятий на свежем воздухе в периоды высокой температуры во второй половине дня и предложил работникам, подвергающимся воздействию высоких температур или которым необходимо длительное время работать на открытом воздухе, принять необходимые защитные меры.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, где красный цвет обозначает наиболее серьезное предупреждение, за которым следуют оранжевый, желтый и синий.