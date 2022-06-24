Майами, США, 24 июня, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Самка бирманского питона весом 98 кг и длиной почти 5 метров была поймана зоологами в американском штате Флорида, передает телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

Kailash kumbhkar Питон

Питонов с такими размерами ранее в регионе не удавалось найти. На след самки вышли, использовав «самца-разведчика», к которому прикрепили радиопередатчик. Она находилась в лесу национального парка Эверглейдс.

По словам зоологов, самка сопротивлялась в течение 20 минут, прежде чем ее смогли усмирить.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года в отеле польского города Познань был пойман королевский питон, который находился в туалете в одном из номеров заведения.