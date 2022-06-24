Чусовой, Пермский край, 24 июня, 2022, 07:49 — ИА Регнум. В Чусовом Пермского края прокуратура в судебном порядке требует закрытия пожароопасной гостиницы, сообщили в пресс-службе краевого надзорного ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Эвакуационный выход

По жалобе местного жителя провели проверку. Выяснилось, что помещения отеля не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, отсутствуют первичные средства пожаротушения, пути эвакуации не обозначены знаками пожарной безопасности, захламлены горючими предметами и материалами.

При этом гостиничные услуги предоставляются круглосуточно. Возникновение пожара может угрожать причинению вреда жизни и здоровью постояльцам, также материального ущерба физическим и юридическим лицам, отметили в прокуратуре.

Через суд ведомство потребовало запретить эксплуатацию гостиницы до устранения нарушений. Иск находится на рассмотрении.