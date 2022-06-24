Благовещенск, 24 июня, 2022, 07:48 — ИА Регнум. В Приамурье по предварительным итогам 11 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ, об этом 24 июня в своём телеграм-канале написал губернатор области Василий Орлов.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Читайте также: На Чукотке выпускница набрала 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

Глава региона отдельно отметил ученика школы посёлка Уруша Сковородинского района Евгения Бобина, который набрал высший бал сразу по двум предметам — истории и обществознанию.

«Наши выпускники достойно справляются с госэкзаменами. Так держать!» — написал Орлов.

Ещё не известны результаты экзаменов по информатике, биологии и иностранным языкам.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке подвели предварительные результаты ЕГЭ — лучший результат по русскому языку показала выпускница Центра образования города Певек, она набрала 100 баллов. 99 баллов по обществознанию и химии набрали учащиеся из Певека и Анадыря.