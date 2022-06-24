Токио, 24 июня, 2022, 07:47 — ИА Регнум. Японские рыбаки в текущем году не будут вести лов лососёвых в российской 200-мильной исключительной экономической зоне. Об этом 24 июня сообщает Управление рыболовства Японии.

Лосось

Управление рыболовства Японии «Правительство Японии приняло решение не проводить в этом году промысел лосося и форели сетями в 200-мильной зоне Российской Федерации. Таким образом, межправительственное совещание по вопросу промысла в этом районе также не состоится».

Соглашение о квотах для японских рыбаков на 2022 год на вылов российских лососёвых в 200-мильной исключительной экономической зоне самой Японии было достигнуто в апреле. Эти квоты устанавливаются на основании юридической нормы, согласно которой рыба принадлежит той стране, в реках которой была отложена икра.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия лишает Японию права ловить рыбу возле Курильских островов из-за отказа платить за квоты.

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