Кемерово, 24 июня, 2022, 07:41 — ИА Регнум. В Кемерове сегодня, 24 июня, в школах проходят выпускные балы. Об этом сообщил мэр Илья Середюк.

Дарья Антонова ИА REGNUM На выпускном

«Более двух тысяч ребят отправятся во взрослую жизнь. В этом году 192 наших выпускника удостоены золотого знака «Отличник Кузбасса», 55 — серебряного», — написал он в своём телеграм-канале.

Кроме того, 256 кемеровских выпускников получат аттестат особого образца с федеральной медалью «За успехи в учении», а трое стали призёрами Всероссийской олимпиады школьников и имеют право поступить в любой вуз страны.