Москва, , 14:42 — REGNUM В Германии еще больше обострится энергетический кризис из-за истечения срока эксплуатации АЭС. Об этом 24 июня ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Роберт Хабек Sandro Halank

«Вероятно, не удастся продлить сроки эксплуатации трех оставшихся немецких АЭС, хотя Германия этого бы сейчас очень хотела», — заявил эксперт.

Время изготовления свежих топливных стержней для АЭС займет от года по полутора лет. Поэтому станции в декабре придется отключить, а это выпадение энергогенерации, что усугубит ситуацию на фоне возможного прекращения поставок российского газа, пояснил эксперт.

«Поэтому-то Хабеку ничего сейчас и не остается, как начать подготавливать немцев психологически к сложным временам. Не к холодам, но к прохладе в домах», — заключил эксперт.

Напомним, что ранее министр экономики Германии Роберт Хабек допустил возможность принуждения граждан Германии к экономии энергии с помощью законов.