Добрянка, Пермский край, 24 июня, 2022, 07:37 — ИА Регнум. В городе Добрянке Пермского края завершили расследование уголовного дела об истязании беременной женщины. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Суд

По данным следствия, в 2021 году мужчина избивал беременную сожительницу, наносил ей ножевые ранения и совершал иные насильственные действия. Кроме того, демонстрируя нож, злоумышленник угрожал убийством женщине и ее маленькому сыну.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Пермяка обвиняют в истязании беременной женщины и угрозе убийством.