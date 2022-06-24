Хабаровск, 24 июня, 2022, 07:31 — ИА Регнум. Ситуация с паводками в Хабаровском крае пока вызывает опасений, заявил губернатор Михаил Дегтярев во время прямого эфира в социальных сетях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

27.mchs.gov.ru Паводок в Хабаровском крае

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По словам губернатора, как бы не развивалась гидрологическая обстановка, в крае все готово для защиты жителей от ЧС.

«Уровни воды в реках держатся нормальные, пока угроз мы никаких не видим. Были некоторые опасения по реке Бурея, где вода начала внезапно расти, но мы прошли эту ситуацию без потерь. На Нижнем Амуре сейчас тоже никаких проблем нет. При этом, если говорить о силах, то у нас общая группировка спасателей совестно с МЧС и добровольцами — больше 5,5 тысячи человек. Все экипированы, свыше 1,7 тысячи единиц техники у нас, больше 200 плавсредств — и все это готово к развертыванию. Поэтому ситуацию держим на контроле», — заверил Дегтярев.

За прохождением летнего паводка в Хабаровском крае ведется непрерывное наблюдение, для чего задействовано 54 гидропоста Росгидромета. Следят и за сбросами воды с Бурейской и Зейской ГЭС. Правительством края подготовлен резерв материальных ресурсов на сумму 922 млн рублей, в муниципальных образованиях он свыше 150 млн рублей. При необходимости, районам будет оказываться помощь в борьбе с паводками. Также есть 73 насоса общей производительностью более 105 тысяч кубометров в час. Проверено 31 гидротехническое сооружение.

Из-за дождей подъем воды на 30-60 см в сутки наблюдается на реках Кур в Хабаровском районе и Амгунь в районе имени Полины Осипенко. У Хабаровска уровень Амура падает примерно на 30–40 см за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии почти подсчитали сумму расходов на устранение последствий паводка прошедшей весной. Ущерб оценили почти в 200 млн рублей.