Омск, 24 июня, 2022, 07:28 — ИА Регнум. Легковой автомобиль съехал в кювет и перевернулся в Омской области, сообщает пресс-служба областной полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Водитель допустил съезд транспортного средства в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что за рулем автомобиля находился молодой человек 2002 года рождения. ДТП произошло, когда автомобиль двигался в направлении улицы 10 лет Октября в садоводческом некоммерческом товариществе «Мир». В результате дорожной аварии водитель и трое его пассажиров получили различные травмы, их госпитализировали.

По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего начато административное делопроизводство.