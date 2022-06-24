Рязань, , 07:26 — REGNUM Число погибших в результате крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 в Рязанской области возросло до четырёх человек. Об этом 24 июня сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Военно-траснпортный самолет Ил-76 Mil.ru

По предварительным данным, самолёт совершал учебно-тренировочный полёт без груза по маршруту Белгород — Оренбург, с дозаправкой в Дягилево. Во время полёта произошла поломка двигателя, которая, по всей вероятности, могла стать причиной крушения самолёта.

Согласно предварительной информации, в результате ЧП погибли четыре человека, пострадали как минимум пятеро.

При падении самолёт задел линию электропередач, что привело к отключению энергоснабжения в расположенном рядом с местом происшествия дачном посёлке.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным Минобороны России, военно-транспортный самолёт Ил-76 совершил жёсткую посадку из-за неисправности двигателя. Экипаж принял решение посадить машину на грунт, при соприкосновении с землёй произошло частичное разрушение самолёта.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны РФ назвало причину жёсткой посадки Ил-76 в Рязанской области