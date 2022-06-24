Пермь, , 07:25 — REGNUM В Перми у производственной компании «Подводспецстрой» арестовано имущество. Причиной стали долги, сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Судебные приставы R59.fssp.gov.ru

Предприятие занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров. Объём задолженности составил 38 млн рублей.

«В добровольном порядке организация свои финансовые обязательства не исполняет, в связи с чем судебные приставы вынуждены были выйти по месту нахождения должника и наложить арест на принадлежащее ему имущество», — сказали в ведомстве.

Под арест попали два бульдозера, экскаватор, автокран, гусеничный кран, грузовик КАМАЗ и три автомобиля «Газель». Кроме того, судебным приставом было установлено наличие у должника дебиторской задолженности, на которую также был наложен арест. Предварительная стоимость арестованного имущества составила 24 млн рублей.