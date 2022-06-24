Новокузнецк, Кемеровская область, 24 июня, 2022, 07:26 — ИА Регнум. В Новокузнецке 26 июня пройдёт международный шахтёрский Сабантуй. Главными площадками празднования станут Театральная площадь Новокузнецкого драматического театра и парк имени Гагарина, сообщили в правительстве Кузбасса.

Марина Каширская ИА REGNUM Хоровод

На мероприятие приглашён президент Татарии Рустам Минниханов.

«Ярким открытием фестивального дня станет «Самый массовый хоровод в национальных костюмах России вокруг фонтана» на Театральной площади Новокузнецкого драматического театра, — отметили в областной администрации. — В нём примут участие более тысячи человек, проживающих в Кузбассе, — представителей разных национальностей и этнических групп. Ожидается, что рекорд зафиксирует Книга рекордов России».

На национальном празднике выступят лучшие творческие коллективы республики Татарии и Кемеровской области.

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