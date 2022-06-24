Москва, 24 июня, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Немецкий министр экономики готовит немцев к недостатку газа. Об этом 24 июня ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

Michael Brandtner Роберт Хабек

«Со стороны министра экономики Роберта Хабека ведётся пропагандистская профилактика на случай отключения российского газа», — заявил эксперт.

Даже если Россия и не отключит газ полностью, в немецком министерстве экономики понимают, что наполняемость ПХГ низкая, чуть более 50 процентов.

«Для уверенного прохождения зимы необходимо более 90 процентов», — заключил политолог.

Напомним, что министр экономики Германии Роберт Хабек допустил возможность принуждения граждан Германии к экономии энергии на законодательном уровне.