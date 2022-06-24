Токио, 24 июня 2022, 07:13 — REGNUM Япония во время предстоящего саммита Группы семи (G7) и встречи лидеров стран НАТО рассчитывает обсудить со своими партнёрами ситуацию вокруг Украины, обстановку в Индо-Тихоокеанском регионе и другие международные темы. Об этом заместитель генерального секретаря правительства Сэйдзи Кихара 24 июня заявил на пресс-конференции в Токио.
По словам чиновника, эти же вопросы премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен поставить и на саммите НАТО.
Среди наиболее ожидаемых итогов встречи лидеров стран НАТО, которая 28–30 июня пройдёт в Мадриде, — принятие новой стратегической концепции альянса. Премьер-министр Японии впервые примет участие в этом мероприятии.
Как заявил представитель американской администрации высокого ранга, власти США представят на саммите Группы семи (G7), который 26–28 июня состоится в Германии, набор конкретных предложений по усилению давления на Россию и поддержке Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии поддержали решение лидеров Евросоюза предоставить Украине и Молдавии статус кандидата на вступление в ЕС.
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