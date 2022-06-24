Пермь, 24 июня, 2022, 07:19 — ИА Регнум. Спор, который, вероятно, и лёг в основу уголовного дела об «убытии» с баланса деприватизированного ОАО «Соликамский магниевый завод» крупной суммы, арбитраж Пермского края начнёт рассматривать 1 августа 2022 года. В рамках этого дела один акционер — Пётр Кондрашев требует расторгнуть сомнительную сделку, которую провернул другой акционер уникального завода — Игорь Пестриков, и вернуть в кассу предприятия 250 млн рублей и проценты, передаёт ИА REGNUM.

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Напомним, в июне 2022 года стало известно о возбуждении уголовного дела, которое связано с выдачей займа одному из акционеров СМЗ из средств завода. При этом на тот момент суд уже удовлетворил иск надзорной инстанции о возвращении акций государству.

Позднее в базе арбитража появился иск Кондрашева к Пестрикову на сумму 250,8 млн рублей. 23 июня 2022 года стало известно, что дело приняла судья Конева. Истец требует признать договор займа № 01/6-2022, заключенный 1 июня 2022 года руководителем ОАО «Соликамский магниевый завод» и Игорем Пестриковым, недействительной сделкой, применить последствия недействительности сделки в виде возврата 250 млн рублей, а также речь идёт «о взыскании процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами за период с 02.06.2022 года до даты подачи иска в размере 873 287 рублей 66 копеек» и «взыскании процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами за период с даты подачи иска до даты фактического исполнения судебного акта по данному делу».

Третьими лицами в споре участвуют Росимущество, Генпрокуратура России и Федеральная антимонопольная служба.

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