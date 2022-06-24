Оренбург, , 07:11 — REGNUM Оренбургская область получит более 2 млрд рублей на строительство транспортных развязок и автомобильных дорог в Оренбурге, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Деньги Anton Starikov

На территории региона за пять месяцев 2022 года введено в эксплуатацию жилья в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года. Глава Оренбуржья Денис Паслер подчеркнул, что спрос на новое жильё, на улучшение жилищных условий оренбуржцев остаётся высоким. Для нового строительства необходимо развивать коммунальную и дорожную инфраструктуру.

Средства инфраструктурного бюджетного кредита (2,1 млрд рублей) планируется освоить в 2024–2025 годах на строительстве двух двухуровневых транспортных развязок клеверного типа. Новые дорожные объекты появятся на ул. Гаранькина и пр. Северный. Кроме того, в городе построят автодорогу протяженностью 1,1 км для обеспечения транспортной доступности микрорайона 20а Оренбурга.