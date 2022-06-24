Новосибирск, 24 июня, 2022, 07:07 — ИА Регнум. В Новосибирской области организована проверка информации о незаконной добычи песка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

«В ходе мониторинга была выявлена информация о том, что на побережье реки Бердь в районе села Старый Искитим происходит незаконная добыча песка, — уточнили в ведомстве. — По данному факту организована уголовно-процессуальная проверка».

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства, по результатам проверки будет принято решение.