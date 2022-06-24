Северо-Курильск, Сахалинская область, 24 июня, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир, выбросил столб пепла высотой около 1,5 км над уровнем моря, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

(сс) amanderson2 Вид на вулкан Эбеко

Сообщается, что шлейф начал распространяться на юго-запад от исполина. При этом в населенных пунктах острова выпадения пепла не фиксировалось. Также не ощущался и запах сероводорода. В связи с этим ведомство отмечает, что угроз для жизни людей нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой до двух километров. Шлейф от выброса ушел на северо-запад. Угрозы для жизнедеятельности этот выброс не представлял.