Богота, 24 июня, 2022, 07:01 — ИА Регнум. Президент Колумбии Иван Дуке и избранный глава государства Густаво Петро встретились в Каса-де-Нариньо, официальной резиденции лидера страны, чтобы обсудить процесс передачи власти. Об этом пишет Prensa Latina.

gustavopetro.co Густаво Петро

По словам Дуке, это была встреча, на которой стороны говорили о начале процесса перехода, который будет осуществляться гармонично и прозрачно.

Инаугурация Густаво Петро в качестве президента Колумбии состоится 7 августа.