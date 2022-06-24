Оренбург, 24 июня, 2022, 07:00 — ИА Регнум. В Оренбурге 23 июня прошёл митинг в поддержку президента России Владимира Путина и специальной военной операции на Украине, сообщили в пресс-службе городской администрации.

пресс-служба администрации Оренбурга Митинг

Участники мероприятия собрались на набережной реки Урал возле памятника Валерию Чкалову, чтобы поддержать курс главы государства. В акции участвовали чиновники, депутаты, активисты — общественники и неравнодушные граждане.

Митинг проходит в преддверии памятной даты — 24 июня. В этот день в 1945 году на Красной площади в Москве состоялся парад Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Многие оренбуржцы пришли на Беловку с флагами России. Перед собравшимися выступили музыкальные группы и творческие коллективы города.

«Спустя 81 год с той страшной войны, с той трагедии, мы видим что история повторяется. Ни в коем случае нельзя допустить возрождения фашизма. Спасибо Президенту Владимиру Путину, спасибо всем военнослужащим, всем нашим ребятам, которые мужественно истребляют нацизм и фашизм. Победа будет за нами!», — сказал глава Оренбурга Сергей Салмин. Он подчеркнул, что решение президента о проведении спецоперации — это обдуманный шаг и крайняя мера для защиты интересов русского населения и границ России.