Владивосток, , 07:02 — REGNUM Во Владивостоке установили новые системы доступа в 68 школах. Модернизация оборудования для обеспечения безопасности учащихся ожидает и оставшиеся десять образовательных учреждений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Система контроля доступа Страница в Facebook Евгении Овод

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Для обеспечения более удобного и безопасного прохода в школы закуплено дополнительное оборудование для ограждающих конструкций.

«Усиление мер безопасности, установка нового оборудования, которое обеспечит контроль прохода в школы, — это одна из важнейших задач подготовки к новому учебному году. Уже к 1 сентября школьникам выдадут многофункциональные карты-пропуски», — пояснили специалисты.

В систему доступа входят электромеханические турникеты, преграждающие планки и валидаторы, а также сетевые контроллеры. Оборудование позволяет контролировать режим входа в общеобразовательное учреждение по карте, мобильному телефону или брелоку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области в 2022 году на антитеррористическую безопасность образовательных учреждений выделяют свыше 160 млн рублей.