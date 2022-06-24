Петропавловск-Камчатский, , 06:56 — REGNUM На Камчатке с 24 по 25 июня состоится краевой праздник «Нургэнэк — эвенский новый год», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Эвенки Egov-buryatia.ru

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Мероприятия, посвященные национальному празднику, начнутся 24 июня в селе Эссо — для детей проведут фольклорный праздник «Нургэнэкэкэн», в доме культуры откроется выставка «Нургэнэк из поколения в поколение» и состоится спектакль.

А 25 июня праздничное действие развернётся на стойбище «Мэнэдек», где после торжественного открытия проведут обряды очищения, ритуалы приношения огню «Улекич» и установку праздничного шеста по эвенскому обычаю. В 23:45 по местному времени состоится обряд встречи Нового Солнца по эвенскому календарю.

«Традиционно быстринские эвены встречали новый год в день летнего солнцестояния. 25 июня в селе Анавгай Быстринского района состоится официальный праздник Камчатского края — эвенский новый год. Издревле эвены в эти дни встречались для благодарения природе, для встречи и общения с родственниками и проведения обрядов», — рассказала начальник отдела по работе с коренными малочисленными народами Севера министерства развития гражданского общества и молодежи Камчатки Элеонора Лысянская.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на ВДНХ в павильоне «Рабочий и колхозница» 2 июня открылась выставка «Графика народов Севера». Уникальный проект объединил самобытные работы молодых и заслуженных художников и представил их широкой публике.