Киев, , 06:52 — REGNUM Главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова намерен отправить в отставку за непрофессионализм украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом 23 июня сообщило издание Politico.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным издания, полученным от неназванных высокопоставленных украинских чиновников, Зеленский намерен заменить друга своего детства и бывшего руководителя его избирательного штаба на человека, который будет лучше ориентироваться в ситуации. В частности, утверждается, что украинские власти не устроило отсутствие должной реакции со стороны Баканова на начало российской спецоперации.

Кроме того, серьёзной критике подверглись и решения, принятые главой СБУ и ещё несколькими высокопоставленными чиновниками Киева в первые дни спецоперации. ПО мнению критикующих, прямым следствием этих решений могли быть потери территории страны. Так, например, многие начальники СБУ в регионах попросту сбежали, а один из них поджёг здание ведомства в Чернигове.

Близкий к президенту Украины чиновник пояснил изданию, что в офисе Зеленского крайне недовольны работой Баканова и сейчас сосредоточены над задачей по его замене. Источник издания утверждает, что в создавшейся ситуации от человека, занимающего такой пост требуются навыки антикризисного управления, которых у действующего главы СБУ нет.

Уточняется, что на настоящий момент в СБУ числятся около 30 тыс. сотрудников, что в семь раз больше численности сотрудников контрразведки Великобритании МИ-5 и немногим меньше, чем в ФБР США (35 тыс. сотрудников). Сотрудники украинской Службы безопасности постоянно попадают в коррупционные скандалы, их часто обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Реформировать СБУ у правительства Украины не получается уже несколько лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Молдавии Майя Санду и глава Украины Зеленский обсудили вопросы взаимопомощи на фоне предоставления обеим странам статуса кандидатов на вступление в Евросоюз.

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