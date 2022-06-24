Киев, 24 июня, 2022, 06:52 — ИА Регнум. Главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова намерен отправить в отставку за непрофессионализм украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом 23 июня сообщило издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

По данным издания, полученным от неназванных высокопоставленных украинских чиновников, Зеленский намерен заменить друга своего детства и бывшего руководителя его избирательного штаба на человека, который будет лучше ориентироваться в ситуации. В частности, утверждается, что украинские власти не устроило отсутствие должной реакции со стороны Баканова на начало российской спецоперации.

Кроме того, серьёзной критике подверглись и решения, принятые главой СБУ и ещё несколькими высокопоставленными чиновниками Киева в первые дни спецоперации. ПО мнению критикующих, прямым следствием этих решений могли быть потери территории страны. Так, например, многие начальники СБУ в регионах попросту сбежали, а один из них поджёг здание ведомства в Чернигове.

Близкий к президенту Украины чиновник пояснил изданию, что в офисе Зеленского крайне недовольны работой Баканова и сейчас сосредоточены над задачей по его замене. Источник издания утверждает, что в создавшейся ситуации от человека, занимающего такой пост требуются навыки антикризисного управления, которых у действующего главы СБУ нет.

Уточняется, что на настоящий момент в СБУ числятся около 30 тыс. сотрудников, что в семь раз больше численности сотрудников контрразведки Великобритании МИ-5 и немногим меньше, чем в ФБР США (35 тыс. сотрудников). Сотрудники украинской Службы безопасности постоянно попадают в коррупционные скандалы, их часто обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Реформировать СБУ у правительства Украины не получается уже несколько лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Молдавии Майя Санду и глава Украины Зеленский обсудили вопросы взаимопомощи на фоне предоставления обеим странам статуса кандидатов на вступление в Евросоюз.