Мехико, 24 июня, 2022, 06:51 — ИА Регнум. Мексиканский актер Диего Луна считает, что поляризация между Испанией и Латинской Америкой усилилась, прежде всего, из-за националистических движений по обе стороны Атлантики. Об этом пишет агентство EFE.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мексика

По его словам, такие движения «питают худшую версию нас самих и не позволяют нам увидеть или найти себя в другом».

Луна выступает за то, чтобы «начать говорить о том, как много мы уже делаем и от скольких возможностей отказываемся».