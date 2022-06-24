Пекин, , 06:50 — REGNUM Национальное управление радио и телевидения Китая и Министерство туризма и культуры страны совместно выпустили набор нормативных протоколов для ведущих веб-трансляций, сообщает агентство Синьхуа.

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Протоколы применяются к исполнителям, которые предоставляют веб-трансляции, видео- и аудиоуслуги через интернет, а также служат ссылками для виртуальных ведущих, работающих на технологии искусственного интеллекта. Согласно протоколам, ведущие веб-трансляций должны поддерживать правильный тон в политической ориентации, общении с общественностью и ценностях и активно воплощать основные социалистические ценности.

Создатели контента в областях с относительно высокими пороговыми значениями, таких как здравоохранение, финансы, юриспруденция и образование, должны получить профессиональную квалификацию до начала работы в интернете, говорится в протоколах.

Протоколы определяют основные требования к интернет-исполнителям и запрещают контент, который нарушает законы, нарушает общественный порядок, умышленно продвигает неподобающие темы, провоцирует опасное поведение или вредные привычки среди подростков и провоцирует насилие в киберпространстве, среди прочего.

Документ также требует от соответствующих органов ужесточить свою подотчетность и внутренние правила в управлении интернет-исполнителями и определяет ряд штрафных санкций за нарушения протоколов.