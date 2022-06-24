Самарская область, 25 сентября, 2006, 11:11 — ИА Регнум. 22 сентября в поселке Кинельский муниципального района Кинельский в торжественной обстановке состоялась закладка "первого камня" в фундамент будущего дома для педагогов местной средней школы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе правительства Самарской области. Причем учителя не будут платить положенный в этом случае первоначальный взнос в размере 150-300 тыс. рублей за свои дома. "Это уникальная для России ситуация. Ежемесячный платеж по кредиту для них составит всего 3 тысячи рублей. Благодаря переходу школ области на новую отраслевую систему оплаты труда и повышению зарплаты учителям до 8-10 тысяч рублей у них появляется возможность брать ипотечные кредиты и строить себе новые дома", - заявил министр образования и науки Самарской области Валерий Путько .

Всего в Кинельском районе начато строительство восьми домов, из них 6 одноквартирных и 2 двухквартирных для 10 учителей и работников муниципальных образовательных учреждений Кинельского района.

Генеральный директор Самарского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе Иван Филаретов отметил, что большую помощь в реализации национальных проектов на селе, стимулирующих строительство доступного жилья для работников бюджетной сферы, в частности, для педагогов, оказала администрация муниципального района. В короткие сроки выделена площадка под строительство и оформлены все надлежащие документы по землеотводу и межеванию. В данном случае финансовые отношения между фондом и заемщиком будут формироваться на основе трехстороннего соглашения, третьей стороной в котором выступает районная администрация. Педагоги сами выбрали дома с мансардами и со всеми удобствами из двух тысяч проектов, предложенных фондом. Директор школы будет проживать в доме на 1 семью, общей площадью 105 кв. метров. Другой дом - двухквартирный, по 99,6 кв. метров на каждую семью. Планировкой предусмотрены 3 комнаты, кухня, холл. Стоимость 1 кв. метра готового жилья с чистовой отделкой составляет 12 тыс. рублей. Строители обязаны сдать жилье в эксплуатацию до конца года.

В перспективе в Кинельском районе по линии Фонда будет строиться коттеджный поселок из 200 домов. Как пояснил Филаретов, заявка на федеральное финансирование в рамках национального проекта, уже находится на рассмотрении в Росстрое. Для реализации проекта необходимо около 800 млн. рублей. При положительном решении федеральный бюджет выделит половину этих средств, которые будут направлены на обеспечение будущей строительной площадки инженерными коммуникациями.