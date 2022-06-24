Владивосток, 24 июня, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Губернатор Приморья Олег Кожемяко обсудил перспективы развития экономического сотрудничеств, увеличение товарооборота с новым Генеральным консулом КНР во Владивостоке Пяо Янфань, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

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«Надеемся, что провинции Хэйлунцзян, Цзилинь, другие приграничные территории Китая будут теснее взаимодействовать с нами, развивать экспорт, импорт», — сказал глава региона.

Кожемяко акцентировал внимание на развитие товарооборота. Для этого, по его мнению, необходимо увеличить время работы пунктов пропуска на границе.

«Несмотря на пандемию, рост товарооборота в 2021 году между Приморским краем и КНР достиг 5,1 миллиарда долларов. Нужно проработать вопросы увеличения работы пунктов пропуска через границу хотя бы на два часа. Увеличить количество грузовых поездов на станции Пограничный-Суйфэньхэ, перевести железнодорожный пункт пропуска Махалино–Хуньчунь на круглосуточный режим работы. Это даст возможность увеличить товарооборот между нашими регионами», — пояснил приморский губернатор.

Он также предложил рассмотреть возможность импорта продукции лесопереработки, свинины и другой экологически чистой продукции из Приморья.

В свою очередь Пяо Янфань подчеркнула, что между российским Дальним Востоком и Китаем есть большой потенциал для сотрудничества.

«Последняя ситуация в мире показывает важность российско-китайских отношений, обеспечение безопасности развития наших стран, утверждения многополярного мира. Перемены предоставляют нам новые возможности, новые точки роста. Вы обладаете большим преимуществом, качественной и доступной по цене продукцией, что очень важно для нас. Мы будем придерживаться договоренностей между нашими главами государств. Прилагать максимальные усилия, чтобы обеспечить бесперебойную работу нашего логистического сотрудничества, общими усилиями пройти через новые испытания», — сказала генконсул.

Олег Кожемяко выразил уверенность в плодотворном сотрудничестве и пригласил делегацию Китая на Международные спортивные игры «Дети Азии» и седьмой Восточный экономический форум.

Как сообщало ИА REGNUM, для увеличения в 2022 году ежедневной передачи грузовых поездов ОПО «РЖД» и «Китайские железные дороги» собираются повысить координацию работы пограничных переходов.