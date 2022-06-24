Вальядолид, Испания, 24 июня, 2022, 06:47 — ИА Регнум. Правительство Кастилии и Леона утвердило выделение 35 миллионов евро для смягчения последствий серьезного пожара в Сьерра-де-ла-Кулебра в Саморе, в результате которого сгорело более 30 000 гектаров. Об этом пишет агентство EFE.

Лесной пожар

Зампред правительства региона Хуан Гарсия-Гальярдо объявил о выделении этой помощи на пресс-конференции после заседания Совета регионального правительства. Отмечается, что правительство региона такими мерами «с первой минуты демонстрирует огромные личные и бюджетные усилия в адрес тех, кто больше всего в этом нуждается».

Ранее представитель исполнительной власти региона Карлос Фернандес Карриедо признал бессилие перед лицом стихии: «Не всегда человек может противостоять силе природы».