Куала-Лумпур, , 06:47 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки выявили 2796 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на малайзийской территории достигло 4 549 847. Также за минувшие сутки в стране скончался один пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Малайзии от осложнений COVID-19 умерли 35 742 человека.

В настоящее время в королевстве числится 27 318 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 38 пациентов помещены в отделения интенсивной терапии, из них 21 — подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что к 24 июня в Малайзии курс ревакцинации против COVID-19 прошли около 49,4% жителей.