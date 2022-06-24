Париж, , 06:45 — REGNUM Франция якобы способна отказаться от российского газа, но пока продолжает его импорт «в уменьшенном количестве». Об этом сообщила французский министр энергетического перехода Аньес Панье-Рюнаше 23 июня в эфире телеканал BFM.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Она утверждает, что экономика республики может перестать пользоваться голубым топливом из России, переключившись на сжиженный природный газ. Однако чиновник подчеркнула, что такой процесс зависит от «множества факторов», включая поставки алжирского и норвежского сырья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во французской газотранспортной сети GRTgaz объявили, что с 15 июня импорт российского голубого топлива через поток Германия — Франция сократился до нуля, и Париж больше не будет получать газ из России по этому трубопроводу.

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