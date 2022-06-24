Париж, 24 июня, 2022, 06:45 — ИА Регнум. Франция якобы способна отказаться от российского газа, но пока продолжает его импорт «в уменьшенном количестве». Об этом сообщила французский министр энергетического перехода Аньес Панье-Рюнаше 23 июня в эфире телеканала BFM.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Она утверждает, что экономика республики может перестать пользоваться голубым топливом из России, переключившись на сжиженный природный газ. Однако чиновница подчеркнула, что такой процесс зависит от «множества факторов», включая поставки алжирского и норвежского сырья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во французской газотранспортной сети GRTgaz объявили, что с 15 июня импорт российского голубого топлива через поток Германия — Франция сократился до нуля и Париж больше не будет получать газ из России по этому трубопроводу.