Оренбург, 24 июня, 2022, 06:43 — ИА Регнум. В Доме памяти Оренбурга с 24 июня работает в честь лидера группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Оренбуржцы смогут почтить память кумира миллионов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Фотовыставка

Фотовыставка «Последний май» посвящена молодым годам Шатунова. Гости смогут посмотреть видеосюжеты, снятые командой президента благотворительного фонда «Евразия» Игоря Храмова. Также посетителям представят выставку советских магнитофонов. Выставка будет работать по 7 июля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, знаменитый солист группы «Ласковый май», воспитанник Оренбургской школы-интерната №2 скончался 23 июня. Именно в Оренбурге состоялось знакомство Юрия Шатунова с композитором Сергеем Кузнецовым. С ним были записаны первые песни на кассетный магнитофон.