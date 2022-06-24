Мадрид, , 06:41 — REGNUM Министр иностранных дел Гондураса Эдуардо Энрике Рейна считает, что смена политического вектора, которую переживают правительства стран Латинской Америки, может помочь странам региона иметь «общую повестку дня». Об этом пишет агентство EFE.

Флаг Гондураса (сс)

По его словам, в рамках такой повестки можно продвигать решения таких серьезных проблем, как изменение климата, социальная сплоченность и иммиграция.

«Когда есть общность критериев и мыслей, особенно прогрессивных, мы, как правило, более открыты и более склонны к взаимному сотрудничеству и росту. Более консервативные тенденции почти всегда смотрят внутрь, а не наружу», — сказал Рейна.