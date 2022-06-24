Москва, , 16:10 — REGNUM В случае торгово-экономической блокады Литвы Белоруссия может ее нарушить в одностороннем порядке. Об этом 24 июня сообщил ИА REGNUM член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько.

Калининградская область России в окружении Interesnovkaliningrade.ru

«В случае, если Россия решится на блокаду Литвы в экономическом плане, блокада также должна обеспечиваться и со стороны Белоруссии, что вызывает обоснованные сомнения», — заявил эксперт.

Политолог напомнил, что белорусское руководство неоднократно шло на нарушение санкционных мер, вводимых Россией в отношении стран Прибалтики, в одностороннем порядке.

«Белоруссия — наш союзник, но уверенности в том, что товары из Литвы не пойдут через Белоруссию, нет», — заключил Безпалько.

Напомним, что 18 июня в полночь Литва ввела меры, направленные на перекрытие транзита российских товаров в Калининградскую область и из неё.