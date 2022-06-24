Токио, , 06:37 — REGNUM Решение лидеров Евросоюза предоставить Украине и Молдавии статус кандидата на вступление в ЕС поддерживается властями Японии. Об этом заместитель генерального секретаря правительства Сэйдзи Кихара 24 июня заявил на пресс-конференции в Токио.

Евросоюз и Япония Черкасский Андрей © ИА REGNUM

Сэйдзи Кихара «Этим ЕС показал свою солидарность с Украиной, которая столкнулась с российской агрессией, и Молдавией, которая принимает большое количество беженцев. Мы приветствуем это решение».

По его словам, «продолжать оказывать поддержку Украине» в сложившейся ситуации должно всё международное сообщество.

Как сообщало ИА REGNUM, французский президент Эммануэль Макрон заявил, что России послан сигнал со стороны ЕС, который согласовал 23 июня на саммите статус кандидата в Евросоюз для Украины.

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