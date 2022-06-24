Мадрид, 24 июня, 2022, 06:37 — ИА Регнум. Испания и Гондурас изучат вопрос о расширении программы «круговой миграции». Об этом пишет агентство EFE.

kristin klein Гондурас. Рыбаки

Цель расширения — включить в программу миграции больше работников из латиноамериканской страны с более высокой профессиональной квалификацией, чем та, которая в настоящее время предусмотрена для сбора фруктов.

Соответствующее заявление на совместной пресс-конференции сделали министры иностранных дел двух стран — Хосе Мануэль Альбарес и Энрике Рейна. Министры провели рабочую встречу, в ходе которой они рассмотрели основные вопросы двусторонней повестки дня.