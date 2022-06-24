Магадан, , 06:23 — REGNUM В столице Магаданской области появилась новая улица.

ФОК «Президенский» Сергей Носов

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«Улица Защитников Донбасса, дом № 1. Такой адрес будет присвоен спортивному комплексу «Президентский».

Улица Защитников Донбасса протянется от кольца 31 квартала через новый микрорайон «Гороховое поле» до набережной реки Магаданки», — написал в своём телеграм-канале губернатор Колымы Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве утвердили проект планировки Южнопортовой улицы и прилегающих к ней участков улично-дорожной сети — от Третьего транспортного кольца (ТТК) до Шоссейной улицы.