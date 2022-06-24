Мадрид, , 06:21 — REGNUM Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал «историческим» решение Евросовета открыть двери Евросоюза для Украины и Молдавии, предоставив им статус стран-кандидатов на вступление в свой состав. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

Педро Санчес Lamoncloa.gob.es

«Евросовет на историческом заседании только что подтвердил признание статуса кандидата для Украины и Молдавии», — написал Санчес.

По его словам, украинский народ «борется за те же ценности, за которые выступает Евросоюз».

Санчес поздравил обе страны с принятием соответствующего решения.