Мурманск, , 06:21 — REGNUM Сразу два крупных финансовых иска от центра судоремонта «Звёздочка» к АО «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» поступило в мурманский арбитраж. Общая сумма претензий превышает 93,5 млн рублей. Заявления пока к производству не приняты, а одно оставлено без движения из-за недочётов, передаёт ИА REGNUM.

Суд

15 июня 2022 года архангельское АО «Центр судоремонта «Звёздочка» обратилось с претензиями на сумму 38 104 995,15 рубля, но 22 июня стало известно, что судья Дубровкин оставил заявление без движения до 15 июля.

Второй иск от этого же кредитора был подан 20 июня 2022 года, уже на сумму 55 456 138,34 рубля.

Детали споров пока не сообщались.

Напомним, оба предприятия входят в дивизион Объединённой судостроительной корпорации.