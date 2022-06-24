Петропавловск-Камчатский, 24 июня, 2022, 06:20 — ИА Регнум. На Камчатке суд признал вину 32-летнего жителя села Хаилино в изнасиловании 35-летней женщины с угрозами причинения тяжкого вреда здоровью. Сам подсудимый лишь частично признал свою вину, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 июня в краевом СУ СКР.

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Обвиняемый в ноябре 2021 года находился в квартире своего знакомого в состоянии алкогольного опьянения. В одной из комнат он обнаружил спящую женщину и изнасиловал её. Мужчина избил свою жертву и грозился нанести более тяжкие увечья гирей, если она будет оказывать сопротивление.

Сам обвиняемый признался только в нанесении женщине телесных повреждений.

Суд приговорил его к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Первоуральске Свердловской области два местных жителя пойдут под суд за изнасилование малолетней.