Москва, 24 июня, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Для включения Приднестровья в состав России на основании референдума от 2006 года или на иных основаниях потребуется освободить и включить в состав РФ Одесскую область. Об этом 24 июня заявил ИА REGNUM публицист Дмитрий Попов.

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«С признанием ПМР и включением её в состав Российской Федерации могут возникнуть трудности транзитного характера, подобные трудностям с Калининградской областью, возникшим в последние дни из-за закрытия транзита Литвой», — заявил публицист.

Ликвидация таких транзитных проблем — насущная задача, которую необходимо решить раз и навсегда, отметил собеседник агентства.

«В случае с ПМР таким необходимым решением видится только освобождение Одесской области и последующее её включение в состав РФ. По-другому решить данный вопрос не представляется возможным», — заключил Попов.