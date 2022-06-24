Салехард, , 06:15 — REGNUM Пожар произошел в одном из вагонов пассажирского поезда в Ямало-Ненецком автономном округе, следовавшего по маршруту Новый Уренгой — Оренбург, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

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«На перегоне Ханымей — Ноябрьск-2 Свердловской железной дороги произошло возгорание вагона 13 пассажирского поезда 379 сообщением Новый Уренгой — Оренбург», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что на момент происшествия в вагоне поезда находились 19 человек. Вагон пришлось отцепить, чтобы ликвидировать возгорание. Пожар был потушен, пострадавших не было. Отмечается, что из-за происшествия было затруднено движение поездов на этом участке.

По предварительной версии, причиной возгорания мог стать поджог. На месте происшествия уже работают следователи. Также к расследованию инцидента подключилась транспортная прокуратура.