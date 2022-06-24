Луганск, 24 июня, 2022, 06:10 — ИА Регнум. Три ракеты «Точка-У» выпустили украинские боевики по городам Стаханов и Брянка, а также по населённому пункту Тепличное в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 24 июня сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Обстрелы со стороны украинских боевиков были зафиксированы в 01:00 мск с направления населённый пункт Артёмовск (Бахмут) — город Стаханов, с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», — выпущена одна ракета. В 01:10 мск с направления населённый пункт Артёмовск (Бахмут) по городу Брянка была выпущена ещё одна ракета «Точка-У».

В 02:55 мск с направления населенный пункт Артёмовск (Бахмут) по населённому пункту Тепличное была выпущена третья ракета «Точка-У».

Информация о возможных пострадавших и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что при обстреле украинскими боевиками Донецкой Народной Республики погибла жительница города Горловка.