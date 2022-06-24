Куньмин, Китай, , 06:07 — REGNUM За первые пять месяцев этого года в провинции Юньнань на юго-западе Китая было изъято в общей сложности четыре тонны наркотиков, что более чем на 50% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает агентство Синьхуа.

Изъятые наркотики Https://32. мвд. рф/

«В последние годы в Юньнани сократилось число поступлений, связанным с наркотиками из-за рубежа благодаря строгим мерам по профилактике эпидемий и контролю в приграничных районах и усилению расследования преступлений, связанных с наркотиками», — сказал заместитель директора провинциальной комиссии по контролю над наркотиками Ху Шуйван .

В прошлом году в провинции было раскрыто 5306 уголовных дел, связанных с наркотиками, арестован 6161 подозреваемый и изъято 29,87 тонны наркотиков, что на 33,8%, 31,2% и 15,8% меньше, соответственно.

Соответствующие показатели с января по май этого года составили 1293, 1382 и 4 тонны, что на 37,7%, 42,3% и 55,3% меньше, чем в прошлом году, соответственно. Юньнань является главным фронтом в борьбе Китая с наркопреступностью, поскольку она граничит с Золотым треугольником, известным своим безудержным производством и оборотом наркотиков.