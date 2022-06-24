Москва, , 17:12 — REGNUM Следует признать независимость Приднестровья на основании референдума от 2006 года. Об этом 24 июня заявил ИА REGNUM публицист Дмитрий Попов.

Приднестровье Иван Шилов © ИА REGNUM

«В 2006 году граждане Приднестровской Молдавской Республики на вопрос референдума «Поддерживаете ли Вы курс на независимость Приднестровской Молдавской Республики и последующее свободное присоединение Приднестровья к Российской Федерации?», ответили «ЗА» 97,1% голосов. Это волеизъявление абсолютного большинства стоит того, чтобы отнестись к нему со всей серьезностью», — заявил публицист.

По мнению Попова, признание ПМР следует провести совместно с признанием результатов того референдума.

«Новый референдум, таким образом, проводить необязательно», — заключил публицист.