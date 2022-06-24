Москва, 24 июня, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Следует признать независимость Приднестровья на основании референдума от 2006 года. Об этом 24 июня заявил ИА REGNUM публицист Дмитрий Попов.

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровье

«В 2006 году граждане Приднестровской Молдавской Республики на вопрос референдума «Поддерживаете ли Вы курс на независимость Приднестровской Молдавской Республики и последующее свободное присоединение Приднестровья к Российской Федерации?», ответили «ЗА» 97,1% голосов. Это волеизъявление абсолютного большинства стоит того, чтобы отнестись к нему со всей серьезностью», — заявил публицист.

По мнению Попова, признание ПМР следует провести совместно с признанием результатов того референдума.

«Новый референдум, таким образом, проводить необязательно», — заключил публицист.