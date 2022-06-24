Петропавловск-Камчатский, 24 июня, 2022, 06:01 — ИА Регнум. На Камчатке бывшему инспектору ДПС службы ГИБДД УМВД по Петропавловску-Камчатскому предъявили обвинение в совершении ряда экономических и должностных преступлений. Расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины завершено и будет направлено в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 июня в краевом СУ СКР.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области ДТП

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Будучи инспектором ДПС он в период с декабря 2021 года по февраль 2022 года приобрел автомобиль с механическими повреждениями, а затем инсценировал с ним ДТП и оформил все необходимые для получения страховой выплаты документы. Страховая компания выплатила ему денежные средства. Всего следствие выявило восемь аналогичных эпизодов инсценировки ДТП. В некоторых случаях инспектор даже выписывал штрафы невиновным лицам, правда оплачивал их сам.

Таким образом страховая компания выплатила ему более 2,2 млн рублей возмещений. В ходе следствия обвиняемый во всём сознался и погасил ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве перед судом предстанет директор муниципального унитарного предприятия по обвинению в крупном мошенничестве.